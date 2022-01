Bieler Linienbus prallt in Baum – fünf Leichtverletzte

Auf der Bieler Brüggstrasse ist am Donnerstagmorgen ein Linienbus in einen Baum geprallt. Fünf Passagiere wurden leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Drei Ambulanzen brachten sie ins Spital.

Fünf Passagiere wurden leicht verletzt, darunter zwei Kinder. (Symbolbild) Bild: keystone.ch

Wie die Berner Kantonspolizei am Mittag mitteilte, blieb der Buschauffeur unverletzt. Der Verkehr musste an der Unfallstelle mehrere Stunden lang wechselseitig geführt werden. Die Polizei untersucht den Unfallhergang. Der Bus war von Lyss her in Richtung Biel unterwegs gewesen. (sda)