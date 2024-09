bild: kapo sg

Polizeirapport

Auto einer 88-jährigen Lenkerin überschlägt sich in Ricken SG

Eine 88-jährige Autofahrerin hat in Ricken SG einen Selbstunfall verursacht. Die Lenkerin kam mit ihrem Auto am Donnerstagvormittag rechts von der Strasse ab und prallte in ein Wiesenbord, wie die Kantonspolizei St. Gallen schrieb. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Die Frau verletzte sich beim Unfall leicht, hiess es in der Mitteilung weiter. Ein Rettungsdienst brachte sie ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden. (pre/sda)