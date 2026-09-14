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Polizeirapport

Raser auf Autobahn A2 mit 168 km/h geblitzt

Polizeirapport

Urner Polizei erwischt zwei Raser auf der Autobahn A2

14.09.2026, 16:4514.09.2026, 16:45

Die Urner Kantonspolizei hat am Wochenende auf der Autobahn A2 bei Silenen UR zwei Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Beide Lenker werden wegen eines Rasertatbestands bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, wie die Kantonspolizei Uri am Montag mitteilte.

Ein 20-jähriger Lenker fuhr am Freitagabend mit seinem Auto in Richtung Süden mit einer Nettogeschwindigkeit von 168 km/h. Erlaubt war an der Messstelle eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Der Mann mit luxemburgischen Kontrollschildern wurde angehalten und es wurde ein Fahrverbot gegen ihn erlassen. Zudem musste er ein Bussendepositum von mehreren tausend Franken hinterlegen.

Am Sonntagabend wurde an derselben Stelle ein zweiter Raser gemessen. Der Lenker eines Autos mit deutschen Kontrollschildern war mit 150 km/h unterwegs. (sda)

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