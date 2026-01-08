Polizeirapport

Polizei birgt in Zug toten Mann aus dem See

Aus dem Zugersee ist am Dienstag ein Leichnam geborgen worden. Die Umstände des Todesfalles waren am Donnerstag noch nicht geklärt, wie die Strafverfolgungsbehörden mitteilten. Anzeichen für ein Gewaltdelikt oder für Dritteinwirkung lagen aber keine vor.

Die Umstände des Todes des Mannes sind noch unbekannt. (Symbolbild) Bild: watson

Der Tote trieb beim Casino Zug im See und wurde am Dienstagmittag von einem Passanten entdeckt, wie die Strafverfolgungsbehörden mitteilten. Er wurde von der Seepolizei geborgen. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich um einen 38 Jahre alten Asylbewerber handle, hiess es in der Mitteilung.

Die Umstände, die zum Tod des Mannes führten, werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug abgeklärt. (sda)