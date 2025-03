Ein Auto der Zuger Polizei. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Zuger Polizei entdeckt in Auto zwei mit Drogen gefüllte Koffer

Die Zuger Polizei hat in einem Auto in Baar ZG rund 30 Kilogramm des Betäubungsmittels Kath sichergestellt. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein 35-jähriger Somalier und ein 41-jähriger Niederländer, wurden angezeigt.

Wie die Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten, fand die Fahrzeugkontrolle bereits im Februar statt. Demnach befanden sich in zwei Koffern, welche in der Mitteilung als «prall gefüllt» beschrieben wurden, pflanzliche Blätter.

Das Forensische Institut Zürich habe festgestellt, dass es sich um das Betäubungsmittel Kath handle, teilten die Strafverfolgungsbehörden mit.

Kath sind Pflanzenblätter, welche nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden vor allem gekaut werden. Sie wirken ähnlich wie Amphetamine. Kath sei gesundheitsschädlich und suchterzeugend und in der Schweiz verboten, hiess es in der Mitteilung. (sda/nib)