Die Polizei aus dem Kanton Waadt sucht nach diesem Mann. Bild: kantonspolizei waadt

Polizeirapport

Waadtländer Polizei sucht nach diesem Mann und warnt Bevölkerung

Die Polizei des Kantons Waadt sucht derzeit nach einem Mann namens Benjamin A. Der 25-Jährige stehe unter Verdacht, in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai eine häusliche Gewalttat begangen zu haben, heisst es in einer Mitteilung. Der Mann sei psychisch instabil und könne eine Gefahr für sich und andere darstellen.

Benjamin A. ist 174 Zentimeter gross, hat helle Haut, eine schlanke Statur und dürfte schwarz gekleidet sein. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf der Bevölkerung: Wer den Mann sieht oder Hinweise geben kann, soll sich bei der Kantonspolizei Waadt unter +41 21 343 15 10 oder an die nächstgelegene Polizeidienststelle wenden. Zudem wird die Bevölkerung zu Vorsicht gemahnt. Man solle Vorsicht walten lassen und sich nicht durch Eingreifen in Gefahr zu bringen. (dab)