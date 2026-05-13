Waadtländer Polizei sucht nach diesem Mann und warnt Bevölkerung
Die Polizei des Kantons Waadt sucht derzeit nach einem Mann namens Benjamin A. Der 25-Jährige stehe unter Verdacht, in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai eine häusliche Gewalttat begangen zu haben, heisst es in einer Mitteilung. Der Mann sei psychisch instabil und könne eine Gefahr für sich und andere darstellen.
AVIS DE RECHERCHE— Police vaudoise (@Policevaudoise) May 13, 2026
Benjamin A., 25 ans, est activement recherché par la police, étant soupçonné d’avoir commis une agression intra-familiale dans la nuit du 12 au 13 mai dans le Nord vaudois. Instable psychologiquement, il peut se montrer dangereux pour lui-même et pour autrui. pic.twitter.com/YwcwGrt2ek
Benjamin A. ist 174 Zentimeter gross, hat helle Haut, eine schlanke Statur und dürfte schwarz gekleidet sein. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf der Bevölkerung: Wer den Mann sieht oder Hinweise geben kann, soll sich bei der Kantonspolizei Waadt unter +41 21 343 15 10 oder an die nächstgelegene Polizeidienststelle wenden. Zudem wird die Bevölkerung zu Vorsicht gemahnt. Man solle Vorsicht walten lassen und sich nicht durch Eingreifen in Gefahr zu bringen. (dab)