Zwei Männer nach Raub in Basel festgenommen



Zwei Männer sind am Montagabend am Unteren Rheinweg in Basel beraubt worden. Die Polizei konnte die beiden mutmasslichen Täter bei der Dreirosenanlage festnehmen.

Bei den beiden Festgenommen handelt es sich um einen 29-jährigen Algerier und einen 36-jährigen Marokkaner, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Sie werden verdächtigt, um etwa 20.30 Uhr auf Höhe der Johanniterbrücke das Portemonnaie und das Mobiltelefon zweier Männer im Alter von 20 und 34 Jahren geraubt zu haben. Einer der Täter habe beim Gerangel einen Reizgasspray eingesetzt. Verletzt wurde niemand. Es werden Zeugen gesucht. (sda)

