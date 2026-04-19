Polizeirapport

Menzingen ZG: Flugschüler stürzt mit Deltasegler ab

Ein 22-jähriger Fluglehrling ist am Samstagmittag in Menzingen ZG mit seinem Deltasegler abgestürzt. Er verletzte sich beim Aufprall aus geringer Höhe erheblich.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 12.15 Uhr beim Landeplatz Schurtannen, wie die Zuger Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wollte unter Aufsicht seines Fluglehrers zu einem Übungsflug starten, verlor jedoch kurz nach dem Abheben die Kontrolle über sein Fluggerät.

Der Flugschüler stürzte mit dem Deltasegler rund vier Meter tief. Bild: Zuger Polizei

In der Folge stürzte der Pilot aus einer Höhe von rund vier Metern auf den Boden. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der junge Mann ins Spital gebracht.

Weshalb der 22-Jährige die Kontrolle über den Segler verlor, ist derzeit noch unklar. Die Zuger Polizei hat unter der Leitung der Bundesanwaltschaft Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (sda)