Jugendlicher in Basel von zwei Männern bei Raub verletzt

Die Kantonspolizei nahm die beiden Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes fest. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 20-jährige Franzosen. Es werden Zeugen gesucht. (sda)

Die beiden Männer bedrohten und schlugen ihn mit den Fäusten. Sie raubten dem 17-Jährigen die Kopfhörer und entfernten sich in Richtung Heuwaage.

Der Raub ereignete sich um 21.00 Uhr am Steinentorberg bei der Markthalle, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Der Jugendliche sei auf dem Weg zum Bahnhof gewesen, als er von zwei Unbekannten zur Seite gedrängt worden sei.

Ein 17-Jähriger ist am Montagabend in Basel bei einem Raub zusammengeschlagen und leicht verletzt worden. Die Polizei nahm zwei junge Männer fest.

Falls Alain Berset und die SP gehofft hatten, sie könnten die E-Mail-Affäre «aussitzen», so wurden sie am Samstag eines Besseren belehrt. Neben den zwei bislang bekannten Mails veröffentlichte die «Schweiz am Wochenende» weitere Ausschnitte aus der Korrespondenz zwischen Bersets Ex-Kommunikationschef Peter Lauener und Ringier-CEO Marc Walder.