Polizeirapport

Wettingen: Frau erschiesst Lebenspartner und dann sich selbst

Mit mehreren Autos rückte die Polizei am Samstag in Wettingen an, der Einsatz in einem Wohnquartier dauerte stundenlang. Die Staatsanwaltschaft bestätigt auf Anfrage, dass zwei Personen tot aufgefunden wurden – sie geht von einem Tötungsdelikt mit anschliessendem Suizid aus.

In Wettingen wurden zwei tote Personen gefunden. (Symbolbild) Bild: sda

Am vergangenen Samstag seien in Wettingen zwei Personen tot aufgefunden worden. Es handelt sich um eine 57-jährige Schweizerin und einen 63-jährigen Schweizer, die gemeinsam in einer Wohnung lebten. Dies gibt die Staatsanwaltschaft am Freitag per Medienmitteilung bekannt.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass beide Personen mit einer Schusswaffe getötet wurden, «wobei die Frau zunächst ihren Lebenspartner und anschliessend sich selbst erschossen haben dürfte», wie es in der Mitteilung heisst. Von der Beteiligung einer weiteren Person wird derzeit nicht ausgegangen.

Näheres kann Adrian Schuler, Mediensprecher der Oberstaatsanwaltschaft, dazu nicht sagen. Die Ermittlungen seien noch in vollem Gange, für die Bevölkerung bestehe aber keine Gefährdung. (fh/cwu) (aargauerzeitung.ch)