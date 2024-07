Tatort ist eine Parkbank bei einem kleinen Wäldchen im oberen Teil des Bergblumenrains in Winterthur-Wülflingen. Bild: Stadtpolizei Winterthur

Polizeirapport

Pfefferspray statt Schmetterlinge im Bauch: Mann beim Blind Date angegriffen

Ein junger Mann wollte sich am 17. Juli mit einem Blind Date in Winterthur-Wülflingen treffen. Als er am Treffpunkt wartete, wurde er stattdessen von Unbekannten angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Über Snapchat hat ein 23-jähriger Mann eine Frau kennengelernt. Nach einigen Tagen und zahlreichen Nachrichten verabredeten sich die beiden für ein Blind Date – bei einer Parkbank in Winterthur-Wülflingen.

Als der Mann am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr beim verabredeten Treffpunkt auf die Frau wartete, sind plötzlich drei bis vier unbekannte und vermummte Männer aufgetaucht, haben den Mann umzingelt und mit Pfefferspray besprüht. Der Mann versuchte zwar zu flüchten, wurde aber von den Unbekannten gepackt und im anschliessenden Gerangel verletzt, wie die Winterthurer Stadtpolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Der 23-Jährige konnte sich anschliessend in den Garten eines nahegelegenen Hauses retten und informierte die Polizei. Die unbekannten Täter konnten durch den Bergblumenrain talwärts flüchten.

Das Motiv und die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar, die Fahndung nach den Unbekannten ist im Gange. Die Polizei sucht Zeugen und bittet die Bevölkerung um Hilfe. (ome)