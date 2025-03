Polizeirapport

Inwil LU: Brand in Carport, mehrere Fahrzeuge zerstört

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die anliegenden Wohnhäuser verhindern. Bild: Polizei Luzern

Im Sigihang in Inwil ist am Montag (10. März 2025, ca. 19:30 Uhr) in einem Carport ein Brand ausgebrochen. Dies vermeldete die Luzerner Polizei am Dienstagabend.

Das Feuer breitete sich anschliessend auf den Technikraum des dazugehörigen Wohnhauses aus. Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnungen konnte die Feuerwehr Oberseetal verhindern.

Eine Person wurde beim Brand leicht verletzt und durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Neun Fahrzeuge wurden vom Feuer zerstört. Durch den Rauch kam es zudem zu Schäden am Wohnhaus, welches derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Die Höhe des Sachschadens kann nicht beziffert werden.

Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die entsprechenden Abklärungen der Brandermittler der Luzerner Polizei laufen. (cpf)