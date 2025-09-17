Senior tötet in Wettswil ZH seine Ehefrau und sich selbst

In Wettswil am Albis hat ein 82-jähriger Schweizer seine 78-jährige Ehefrau getötet. Danach nahm er sich selbst das Leben. Die Zürcher Kantonspolizei fand die beiden Toten am Montagmittag in ihrer Wohnung.

Um 12.40 Uhr habe ein Anwohner bei der Kantonspolizei gemeldet, dass er nichts mehr von seinen Nachbarn gehört habe und das Paar nicht erreichbar sei, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Die ausgerückten Polizisten fanden schliesslich die beiden Verstorbenen in ihrer Wohnung. (sda)