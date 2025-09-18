Wanderer stirbt am Gross Muttenhorn im Oberwallis

Ein Wanderer ist am Mittwoch am Gross Muttenhorn in den Tod gestürzt

Ein Wanderer ist am Mittwoch am Gross Muttenhorn bei Oberwald im Kanton Wallis in den Tod gestürzt. Der 68-jährige Schweizer war zum Zeitpunkt des Unfalls in Begleitung eines anderen Wanderers.

Grund bisher unbekannt

Gegen 14 Uhr befanden sich zwei Wanderer auf dem Abstieg einer Hochtour am Gross Muttenhorn bei Oberwald in der Gemeinde Obergoms, wie die Walliser Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Auf einer Höhe von rund 2900 Metern stürzte einer der beiden aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Die aufgebotenen Rettungskräfte begaben sich mit einem Helikopter vor Ort. Sie konnten nur noch den Tod des Wanderers feststellen.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)