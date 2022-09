Polizeirapport

Jäger (67) stürzt im Berner Oberland zu Tode

Ein 67-jähriger Jäger ist im Berner Oberland zu Tode gestürzt. Seine Leiche wurde am Mittwoch in Habkern BE entdeckt, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

Ihren Angaben zufolge war der Mann mit seinem Hund am 1. September zu einer mehrtägigen Jagd aufgebrochen und nie zurückgekehrt. Am Sonntag wurde er als vermisst gemeldet. Am Mittwoch fand eine Jägergruppe im Gebiet Ällgäuli den Hund des Jägers.

Die Rettungskräfte entdeckten daraufhin den leblosen Körper des Mannes in einem Bachbett. Der Jäger war gemäss jetzigem Kenntnisstand in unwegsamen Gelände über eine kleine Felswand mehrere Meter hinuntergestürzt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Klärung der genauen Geschehnisse auf. (sda)