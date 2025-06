Polizeirapport

Massenkarambolage auf A1 – mehrere Fahrzeuge in Brand

Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht exakt beziffert werden; von den brennenden Fahrzeugen ist allerdings nicht viel übrig geblieben. Bild: kapo AG

Am Freitagabend geriet der Verkehr auf der A1 Richtung Zürich wegen einer Panne bei Neuenhof ins Stocken. In der Folge kam es auf dem zweiten Überholstreifen zu mehreren Auffahrunfällen, die keine Verletzungen mit sich zogen.

Eines der kollidierten Fahrzeuge geriet dabei aus noch unklaren Gründen in Brand; das Feuer sprang daraufhin auf drei in der Nähe stehenden Fahrzeuge über. Die Autobahn musste wegen der Rauchentwicklung in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Wegen des Rauchs musste die Autobahn in beide Richtungen gesperrt werden. Bild: KaPo AG

Mehrere Ambulanzen überprüften und betreuten diverse Personen; schlussendlich wurden vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden.

Bild: KaPo AG

Kurz vor 21:00 Uhr konnten einzelne Spuren der A1 wieder geöffnet werden, voll befahrbar war sie jedoch erst kurz vor 01:00 Uhr nachts. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallumstände aufgenommen. (cpf/MM Kapo Aargau)