Schwerer Autounfall im Unterwallis fordert acht Verletzte

Bild: KApo VS

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Bovernier im Unterwallis sind am Sonntag acht Menschen verletzt worden. Sie wurden mit Ambulanzen in die Spitäler von Martigny und Sitten eingeliefert.

Der Unfall passierte auf der Route du Grand-St-Bernard von Martigny in Richtung Sembrancher, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Ein Autofahrer geriet mit seinem Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve über die doppelte Sicherheitslinie auf die Gegenfahrbahn.

In der Folge kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Durch den Aufprall gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem weiteren Auto, das in Richtung Martigny fuhr. Im Einsatz standen unter anderem ein Helikopter der Air-Glaciers sowie vier Ambulanzfahrzeuge. (sda)