Schweiz

Polizeirapport

Zeiningen: Rollerfahrer will Crash mit Fuchs vermeiden und kracht frontal in LKW



Rollerfahrer will Crash mit Fuchs vermeiden und kracht frontal in LKW – schwer verletzt



Bild: kantonspolizei aargau

Schwerer Crash in Zeiningen AG: Ein Rollerfahrer wollte am Donnerstagnachmittag einem Fuchs ausweichen. Durch das Manöver geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lastwagen. Der 59-jährige Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Er wurde mit dem Rettungshelikopter in den Spital gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.



Bild: kantonspolizei aargau

Dem Fuchs nützte das Manöver nichts: Er wurde vom Roller trotzdem erfasst und starb noch auf der Unfallstelle. (red)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung