Polizeirapport

19-Jähriger in Frauenfeld mit Schreckschusspistole angehalten

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Samstagabend in Frauenfeld einen Mann angehalten, der illegal eine Schreckschusspistole mit sich führte. Er war zuvor in einem Quartier verdächtig aufgefallen.

Eine Patrouille der alarmierten Polizei hielt daraufhin einen 19-Jährigen an, wie die Kantonspolizei mitteilte. Dabei hätten die Beamten festgestellt, dass der Mann eine Schreckschusspistole und Munition bei sich trug.

Die Einvernahme des Mannes habe stattgefunden, wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Angaben dazu, wieso der Mann die Waffe auf sich trug, könnten aber noch nicht gemacht werden.

Der Mann wird gemäss Mitteilung wegen mehrerer Verstösse gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Er hat sie gemäss ersten Erkenntnissen ohne Bewilligung aus dem Ausland in die Schweiz eingeführt.

Die Kantonspolizei Thurgau machte in ihrer Mitteilung darauf aufmerksam, dass Imitations-, Softair- oder Schreckschusswaffen aufgrund ihrer Verwechslungsgefahr mit echten Waffen zu lebensgefährlichen Situationen führen können. (aeg/sda)