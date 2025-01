Polizeirapport

Brand in Bootswerft in Goldach SG verursacht hohen Sachschaden

In der Nacht auf Donnerstag ist in einem Industriequartier an der Felbenstrasse in Goldach SG ein Brand in einem Anbau einer Bootswerft ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer mit einem Grossaufgebot löschen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schrieb.

Die Feuerwehr, wie sie den Brand in der Werft löscht. kapo SG

Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden. Der Sachschaden beläuft sich, laut Polizei, auf mehrere zehntausend Franken. Ob über Winter eingelagerte Boote in einer angrenzenden Lagerhalle beschädigt wurden, sei noch unklar.

Die Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Polizei untersucht. Über 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr, medizinisches Fachpersonal und Polizeipatrouillen standen im Einsatz. (sda)