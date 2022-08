Polizeirapport

Autofahrer kracht bei Beinwil am See in Hydranten – tot

Ein 60-jähriger Autofahrer ist am frühen Montagmorgen in Beinwil am See AG ums Leben gekommen. Ausgangs Dorf war er auf die Gegenfahrbahn geraten und von der Strasse abgekommen.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Sein Fahrzeug prallte gegen einen Hydranten und eine Strassenlampe, ehe es eine Böschung hinunterstürzte und auf einer Wiese zum Stillstand kam. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Lenkers feststellen, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Sie geht der Unfallursache nach. Im Vordergrund steht gemäss ersten Erkenntnissen ein medizinisches Problem. (sda)