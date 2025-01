Skifahrer im Berner Oberland. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Unbekannte attackieren Skifahrer in Adelboden und verletzen ihn

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag auf einer Skipiste in Adelboden BE einen Mann angegriffen und dabei verletzt. Das Opfer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Der Skifahrer war von Sillerbühl herkommend in Richtung Bärgläger unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve unvermittelt von Unbekannten angegriffen wurde. Die Täter, die einer Gruppe mit mehreren Frauen und Männern angehörten, traktierten den Skifahrer laut der Mitteilung mit Fäusten, Fusstritten sowie mutmasslich mit einem Skistock.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war es weiter oben auf der Piste zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Skifahrer und einer Schlittenfahrerin gekommen. Letztere hat der angreifenden Personengruppe angehört, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die Kantonspolizei ist auf der Suche nach Zeugen. (sda)