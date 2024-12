Skifahren ist dir zu teuer? Dann helfen dir diese Schnäppchen-Angebote vielleicht weiter

Mehr zum Skifahren in der Schweiz:

Hast du auch noch einen Spartipp? Schreib ihn in die Kommentare🙏

In diversen anderen Hotels – wie beispielsweise dem Revier Hotel Lenzerheide oder dem Seehof Arosa , – gibt's ähnliche Angebote/Pauschalen ab zwei Übernachtungen. Diese alle aufzulisten, würde den Rahmen hier sprengen. Am besten klärst du solche Optionen mit dem Hotel deiner Wahl ab.

Neben diesen erwähnten Spezialangeboten und -aktionen gibt es bei verschiedenen Hotels das Skiticket für das lokale Skigebiet inklusive. Im Hotel Belvédère in Scuol bereits ab dem ersten Tag – allerdings bist du dann in einem 4-Sterne-Superior-Haus, was zwar schön ist, aber oft nicht gerade ein Schnäppchen.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls du auch noch einen guten Deal kennst, schreib ihn gerne in die Kommentare.

Oft profitieren von diesen Deals vor allem Kinder und Familien. Doch auch als Einzelperson kann man in den Genuss von deutlichen Reduktionen kommen – oder gar einen Gratis-Skitag verbringen.

Skifahren ist ein vielerorts hochpreisiges Vergnügen geworden. Natürlich kannst du in diversen kleineren Skigebieten oder an Dorfliften noch für verhältnismässig wenig Geld einen Tag verbringen. Doch bei grösseren Ski-Destinationen steigen die Kosten schnell. Vor allem, wenn du mit der ganzen Familie unterwegs bist.

Alle so glücklich. Ob sie auch von Schnäppchen profitieren konnten?

Alle so glücklich. Ob sie auch von Schnäppchen profitieren konnten? Bild: Shutterstock

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So schlecht lief mein erstes Mal Ski fahren in der Schweiz

Nach FBI-Rücktritt: Wer stellt sich Trump jetzt noch in den Weg?

Schweizer Unihockey-Nati scheitert im WM-Viertelfinal ++ Lindsey Vonn wieder am Start

Hallo, wichtige Frage: Was gehört (nicht) ins Raclette-Pfännli?

Rappi bedient sich bei Fribourg und ZSC +++ Luganos Schultz hört per sofort auf

FCZ bestätigt: Steven Zuber zurück in die Schweiz +++ Geubbels verlängert beim FCSG

Israels Soldaten bleiben für Winter in Syrien +++ USA: Netanjahu für Gaza-Deal bereit

Onlyfans-Star Lily Phillips will an einem Tag mit 1000 Männern schlafen

27 lustige Fails für den besten Dienstag EVER

Nationalbank senkt Zinsen noch schneller – was das für deine Miete bedeutet

Die Espresso-Königin über steigende Preise und den Schweizer Café Crème

Cristina Scocchia, Geschäftsführerin der italienischen Kaffeefirma Illy aus Triest, verrät, wie sie in der Schweiz zulegen will, wie es sich in einer Familienfirma arbeitet - und erklärt ihren Migros-Deal.

Sie ist eine von weniger als 4 Prozent weiblicher CEOs in Italien: Cristina Scocchia leitet seit 2022 die Traditionsfirma Illy, bekannt für den gemahlenen Kaffee in silbernen Dosen mit rotem Logo. Die Spezialität: der Espresso. Im Telefoninterview spricht die 50-Jährige über ihre Vision für die Zukunft des Familienunternehmens mit Sitz in Triest, die Rolle von Starbucks und Nespresso für die Branche und ihre eigene Kaffeevorliebe, mit der sie überrascht.