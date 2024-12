Mit diesem Quiz tauchst du in die Schweizer Ski-Geschichte ein. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Erkennst du das Skigebiet am Pistenplan? Heute in der Retro-Version

Es ist Weihnachten und zumindest in den Bergen ist einiges an Schnee angesagt. In den nächsten Tagen machen viele Schweizerinnen und Schweizer die Pisten der zahlreichen Skigebiete unsicher. Wie gut kennst du dich in der Ski-Schweiz tatsächlich aus? Hier kannst du dein Wissen beweisen.

Das ist die bereits die vierte Ausgabe dieses Pistenplan-Quiz. Weil mittlerweile fast alle mehr oder weniger bekannten Skigebiete schon einmal vorgekommen sind, haben wir uns einen neuen Kniff überlegt: Es gibt das Skigebietsquiz im Retro-Style. Alle Pistenpläne, die du unten siehst, wurden gemäss dem Archiv von skimaps.org vor 2010 publiziert. Erkennst du die Skigebiete auch anhand der Karten aus den 50er-, 60er-, 70er- oder 80er-Jahren?

So funktioniert es:

Wir zeigen dir den Pistenplan eines Schweizer Skigebiets und du musst uns sagen, um welches es sich handelt.

Als richtige Antwort werden die Ortschaften oder der Name des Skigebietes akzeptiert, sofern einer vorhanden ist.

oder der akzeptiert, sofern einer vorhanden ist. Pro Frage hast du fünf Versuche, sie richtig zu beantworten.

Dir stehen zwei Texthinweise zur Verfügung. Der erste Hinweis gibt dir den Kanton, in dem sich das Skigebiet befindet. Der zweite Hinweis ist ein genereller Tipp. Das können Hinweise auf Veranstaltungen sein, die in diesem Skigebiet stattfinden, oder auch auf berühmte Personen, die von dort kommen.

Pro richtige Antwort gibt es drei Punkte. Aber Achtung: Jeder verwendete Tipp gibt einen Punkt Abzug.

Wichtig: Du musst deine Antwort mit Enter eingeben (funktioniert nicht bei Android-Geräten!) oder auf den grünen Button klicken. Der rote Button gibt dir den nächsten Hinweis.

Dein Ergebnis Um das Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Quiz alles erraten oder die Frage aufgelöst haben.

Wie viele Punkte hast du geholt? Teile dein Ergebnis mit uns in der Kommentarspalte.