Lastwagenchauffeur bei Selbstunfall in Biberist SO schwer verletzt

Ein 50-jähriger Lastwagenchauffeur hat sich am Freitagnachmittag bei einem Selbstunfall auf der A5 bei Biberist SO schwer Verletzungen zugezogen. Die Ambulanz lieferte ihn ins Spital ein, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte.

Der umgekippte Lastwagen. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr bei Autobahnausfahrt Solothurn-West in Fahrtrichtung Zürich. Im Bereich der starken Linkskurve des Spitalhof-Tunnels habe der Chauffeur die Kontrolle über den Lastwagen verloren, hiess es weiter. Dieser sei auf die Seite gekippt und mit der Tunnelwand zusammengestossen.

Der Lastwagenchauffeur musste gemäss Mitteilung von einer Drittperson aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Autobahnausfahrt war wegen des Unfalls bis Mitternacht gesperrt.

(sda)