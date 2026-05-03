Polizeirapport

27-Jähriger in Zürich mit Stichwaffe lebensbedrohlich verletzt

In Zürich ist am Sonntagmorgen 27-Jähriger bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Beim Streit in einer Bar setzte der mutmassliche Täter eine Stichwaffe ein.

Kurz nach 1.30 Uhr wurde eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich auf die verletzte Person in einer Bar im Kreis 4 aufmerksam gemacht, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es in der Bar zu einem Streit zwischen den zwei Personen, bei dem auch eine Stichwaffe eingesetzt wurde.

Der 27-jährige Spanier wies laut Mitteilung mehrere Stichverletzungen auf und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung durch die Polizei und die Sanität von Schutz & Rettung Zürich in lebensbedrohlichem Zustand in ein Spital gebracht, wo er notoperiert wurde. In diesem Zusammenhang habe die Stadtpolizei vor Ort einen 46-jährigen Spanier festgenommen. Der mutmasslich Tatverdächtige wurde für weitere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht, wie es weiter hiess.

Der Tathergang und die Hintergründe seien derzeit noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung seien Spezialisten aufgeboten worden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft geführt. (sda)