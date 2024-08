Polizeirapport

Motorradfahrer stirbt in der Waadt bei Kollision mit Lastwagen

Ein 51-jähriger deutscher Motorradfahrer ist am Montag in der Nähe von Avenches VD bei einer Kollision mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Die 39-jährige Beifahrerin des Getöteten, ebenfalls eine Deutsche, wurde schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Waadt am Dienstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag kurz vor 13.30 Uhr auf der Hauptstrasse in der Nähe des Schweizerischen Nationalgestüts bei Avenches im Kanton Waadt. Der Lastwagenfahrer, der mit einem Sattelschlepperzug unterwegs war, kollidierte mit dem Motorradfahrer, als er laut der Polizei von der Route des Longs-des-Près in die Hauptstrasse einbog.

Der Motorradfahrer verstarb noch auf der Unfallstelle, die verletzte Beifahrerin befand sich in Lebensgefahr. Der Fahrer des Lastwagens, ein 33-jähriger polnischer Staatsbürger, erlitt laut Polizeiangaben einen schweren Schock.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung, um die genauen Ursachen und Umstände des Unfalls zu ermitteln. (hkl/sda)