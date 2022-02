60-Jähriger verursacht mehrere Kollisionen – bis ihn die Polizei stoppt

Ein 60-Jähriger ist am Freitag um etwa 23 Uhr mit seinem Auto in Ostermundigen BE mit mehreren Gegenständen und Fahrzeugen kollidiert. Nach den Zusammenstössen setzte er die Fahrt jeweils fort. Erst nach einer zweimaligen Kollision mit einem Polizeiauto fand die Fahrt ein Ende.

Verletzt wurde niemand, wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Der Autolenker wurde für nähere Abklärungen auf einen Polizeiposten gebracht. Umstände und genauer Hergang wurden am Samstag untersucht.

Irrfahrt von Kreisel aus

Ihren Anfang nahm die Fahrt auf Kollisionskurs in einem Kreisel. Dort kam der Lenker von der Fahrbahn ab und rammte ein Verkehrssignal sowie einen Pfosten. Er setzte die Fahrt auf der linken Strassenseite fort.

Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Daraufhin setzte der 60-Jährige zurück, rammte eine Gartenmauer und fuhr weiter.

Derweil näherte sich ein Patrouillenfahrzeug. Aus ungeklärten Gründen kollidierten das Polizeiauto und der Wagen des Unfallfahrers zweimal miteinander. Das Unfallauto kam zum Stillstand und die Beamten hielten den Fahrer an. Der Strassenabschnitt war während der Unfallaufnahme gesperrt.

(dsc/sda)