Polizeirapport

Zwei Leichtverletzte nach Messerstecherei in einem Zug im Tessin

Bei einer Messerstecherei sind am Sonntag kurz nach 05.30 Uhr im Zug von Bellinzona nach Chiasso zwei junge Schweizer leicht verletzt worden. Der Täter, ein junger Italiener, konnte vor Ort verhaftet werden.

Eine 19-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann, die beide in der Region Lugano wohnhaft sind, wurden von dem 21-jährigen Mann mit einem Messer am Arm verletzt, wie die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Tessin am Sonntag mitteilten. Dank der sofortigen Meldung an die Polizei hätten die Beamten am Bahnhof, wo der Zug blockiert war, den Täter identifizieren und festnehmen können.

Die junge Frau wurde nach der Erstversorgung ins Spital gebracht. Der 25-Jährige hingegen musste nicht ins Spital eingeliefert werden. Nach einer ersten Einschätzung erlitten beide leichte Verletzungen. Der junge Italiener wird sich unter anderem wegen Gefährdung des Lebens und Störung des Bahnverkehrs verantworten müssen. (sda)