Polizeirapport

Unbeaufsichtigte Kerze verursacht Balkonbrand in Neuenkirch LU

Durch eine unbeaufsichtigte Kerze ist am frühen Sonntagmorgen in Neuenkirch LU ein Balkon in Brand geraten. Beim Ereignis wurde niemand verletzt.

Das Feuer auf dem Balkon. Bild: Luzerner Polizei

Das Feuer griff von der Kerze auf andere Gegenstände auf dem Balkon über, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich durch die Einsatzkräfte evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Ausmass des Sachschadens ist noch unbekannt. (dab/sda)