Polizeirapport

Zwei Geldautomaten in die Luft gejagt

In Jegenstorf im Kanton Bern ist in der Nacht auf Montag ein Bankomat gesprengt worden. Gesprengt wurde ein Geldautomat der Valiant Bank.

Die Kantonspolizei bestätigte Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Nachrichtenportals Bärntoday.

Ebenfalls in der Nacht auf Montag wurde bei einem Tankstellenshop in Küssnacht am Rigi SZ ein Geldautomat gesprengt. (sda)