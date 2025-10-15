Zwei Trams am Zürcher Paradeplatz kollidiert – diese Linien sind betroffen

Am Mittwochmittag sind am Zürcher Paradeplatz zwei Trams kollidiert. Wie es zu dem Unfall gegen 13 Uhr kam, ist noch unklar.

Bild: stadtpolizei zürich

Die Stadtpolizei Zürich bestätigte gegenüber Keystone-SDA eine Meldung des «Blick». Demnach waren Trams der Linie 11 und 13 involviert. Erstere fahren auf der Bahnhofstrasse geradeaus, letztere kreuzen diesen Weg.

Der Unfall hat auf den städtischen ÖV grössere Auswirkungen. So ist auf den Linien 6, 7, 11, 13 und 17 die Strecke zwischen Zürich, Bahnhofstrasse/HB und Paradeplatz unterbrochen. Es bestehen derzeit folgende Änderungen:

Die Linie 6 bedient die Strecke Zoo - Bahnhofplatz/HB (Bahnhofstrasse/HB).

Die Linie 7 verkehrt zwischen Tunnelstrasse und Schaffhauserplatz in beiden Richtungen via Bhf. Selnau - Stauffacher - Sihlpost - (Bahnhofstrasse/HB) - Bahnhofquai/HB - Stampfenbachplatz.

Die Linie 11 wird zwischen Bellevue und Schaffhauserplatz in beiden Richtungen via Limmatquai - Central - Ottikerstrasse umgeleitet.

Die Linie 13 verkehrt zwischen Tunnelstrasse und Bahnhofquai/HB in beiden Richtungen via Bhf. Selnau - Stauffacher - Sihlpost/HB - (Bahnhofstrasse/HB).

Die Linie 17 verkehrt auf der Strecke Werdhölzli - Bahnhofquai/HB.

Die Haltestelle Rennweg wird nicht bedient. Fahrgäste von und nach Rennweg, benützen die Haltestellen Paradeplatz oder Sihlstrasse.

Mehr folgt in Kürze ...