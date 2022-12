Junger Mann stirbt bei Lawinenniedergang in Graubünden

Eine Gruppe von vier Personen habe am Samstagmorgen vom Flüelapass herkommend den Piz Radönt besteigen wollen, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mit. Nachdem sich die vier unterhalb der Nordostrinne ein Skidepot eingerichtet hätten, seien sie durch diese Rinne aufgestiegen. Kurz vor Mittag befand sich die Gruppe unterhalb des Gipfels, als sich eine Lawine löste.

Drei Personen sind am Samstagmittag am Piz Radönt von einer Lawine erfasst worden. Ein 24-Jähriger zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Der erste Starkoch der Geschichte war ein Tessiner

Maestro Martino zog aus einem Tessiner Bergdorf aus und wurde zum ersten Starkoch der Geschichte. Im 15. Jahrhundert eroberte er die Küchen der Mächtigen und Reichen und gehört zu den Mitbegründern der italienischen Küche!

Es war einmal ein Junge, der konnte unglaublich gut kochen. In seinem Dorf in einem verlassenen Bergtal interessierte sich niemand dafür. Die Leute waren arm und hatten andere Sorgen. Deshalb beschloss der Junge, wegzugehen. Auf seiner Reise kam er in eine grosse Stadt und suchte sich dort Arbeit. Bald wurde der Herrscher des Orts auf ihn aufmerksam. Und so wurde der arme Junge zum persönlichen Koch des Stadtfürsten.