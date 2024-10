Polizeirapport

16-Jähriger klaut Auto, baut Unfall, bringt es zurück – Polizei erwischt ihn

Nach einem Selbstunfall auf einer Strolchenfahrt hat ein 16-Jähriger in der Nacht auf Samstag das beschädigte Auto wieder in die Garage in Schachen bei Herisau AR zurückgestellt, aus der er es entwendet hatte. Die Polizei kam ihm auf die Schliche. Beim Unfall blieb der Jugendliche unverletzt, der Schaden übersteigt allerdings 10'000 Franken.

Das beschädigte Auto nach dem Unfall. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Die Halterin des Wagens meldete sich am Samstagnachmittag bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, wie diese am Sonntag mitteilte. Sie hatte ihren Wagen mit diversen Beschädigungen in der Garage vorgefunden.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche im abgestellten und unverschlossenen Auto den Schlüssel fand. Auf seiner Strolchenfahrt geriet er in einer Linkskurve in Herisau über den Strassenrand hinaus und prallte in eine Baustellensignalisation. Dabei entstand Schaden für einige hundert Franken.

Er setzte die Fahrt fort und stellte den Wagen schliesslich wieder in die Garage. Der 16-Jährige muss sich wegen diverser Delikte vor der Jugendanwaltschaft verantworten. (dab/sda)