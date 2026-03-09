Polizeirapport

16-Jähriger fährt der Polizei mit Auto davon – und landet in Sursee LU auf einer Wiese

Die Strolchenfahrt eines 16-Jährigen von Emmenbrücke bis Sursee LU hat am Freitag in einer Wiese geendet. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt 8000 Franken.

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, wollte die Polizei den minderjährigen Autofahrer am Freitag nach 23 Uhr in Emmenbrücke kontrollieren. Der Jugendliche sei aber mit übersetzter Geschwindigkeit auf die A2 und dann auf der Autobahn nach Sursee gefahren, hiess es im Communiqué.

Der 16-jährige Automobilist lenkte sein Fahrzeug darauf auf der Surentalstrasse Richtung Geuensee. Er kam von der Strasse ab und blieb in einer Wiese stecken.

Die Strolchenfahrt endete bei Geuensee LU in einer Wiese. Bild: Luzerner Polizei

Die Strolchenfahrt wird von der Jugendanwaltschaft untersucht. (sda)