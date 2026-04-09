Polizeirapport

Allaman VD: 15-Jähriger wird von Zug erfasst und getötet

Ein 15-Jähriger ist am Mittwochabend am Bahnhof von Allaman VD von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der junge Schweizer sei gegen 19.50 Uhr aus noch ungeklärten Gründen auf die Gleise getreten, teilte die Kantonspolizei Waadt am Donnerstag mit.

Daraufhin wurde er von einem Zug, erfasst, der in Richtung Lausanne fuhr. Der in der Region wohnhafte Jugendliche verstarb trotz rascher Hilfe der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle.

Der 15-Jährige hatte sich mit anderen Jugendlichen am Bahnhof getroffen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären. Die Ermittlungen wurden der Waadtländer Polizei übertragen. (sda)