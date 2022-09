Polizeirapport

Drei zum Teil schwer Verletzte bei Frontalkollision in Uster ZH

Bei der Frontalkollision zweier Autos auf der Aathalstrasse in Richtung Uster ZH sind am Sonntagmorgen drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ein 21-jähriger Lenker war in einer Rechtskurve aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengestossen.

Der Unfall ereignete sich um 9.15 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Der 21-Jährige wurde dabei schwer verletzt, die beiden Insassen des anderen Autos - ein 45-jähriger Lenker und sein 57-jähriger Beifahrer - erlitten mittelschwere respektive leichte Verletzungen. Sie wurden mit Ambulanzen ins Spital gebracht.

Die Strasse war bis zum frühen Nachmittag beidseitig gesperrt. Im Einsatz standen unter anderem fünf Feuerwehren von Uster, Volketswil, Aathal-Wetzikon-Seegräben, Pfäffikon und Mönchaltorf, zwei Ambulanzen des Spitals Uster und einer des Spitals Wetzikon sowie zwei Abschleppunternehmen. (sda)