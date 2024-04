Polizeirapport

Brand in Altersheim in Rorschach: 4 Verletzte, 60 Personen evakuiert

Bei einem Brand in einem Altersheimzimmer in Rorschach SG am Sonntagabend sind laut Polizei mindestens vier Personen verletzt worden.

Eine Person erlitt schwere Brandverletzungen, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Es entstand zudem Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Das Altersheim in Rorschach Bild: BRK News

Die Notrufzentrale wurde kurz nach 21.15 Uhr durch eine automatische Brandmeldeanlage alarmiert, wie die Kantonspolizei St. Gallen in der Nacht auf Montag mitteilte. Die Feuerwehr evakuierte nach ihrem Eintreffen die gesamte Bewohnerschaft des Altersheims und konnte den Brand, der viel Rauch verursachte, rasch löschen. (con/sda)