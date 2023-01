Spektakuläre Verfolgungsjagd auf der A1 in der Waadt

Der Mann war in Richtung Lausanne unterwegs. Auf Höhe Bursins nahm auch ein zweiter Streifenwagen die Verfolgung auf. Der Automobilist ignorierte den Angaben zufolge jedoch die Aufforderungen zum Anhalten. Stattdessen versuchte er, seine Verfolger abzuschütteln. Er sei mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren und mehrfach in die Leitplanke geprallt, hiess es.

Ein Autolenker ist am frühen Montagabend auf der Autobahn A1 in der Waadt mit seinem Fahrzeug vor der Polizei geflüchtet. Nach einer Verfolgungsjagd wurde der Mann in Lausanne gestoppt und festgenommen.

Bis zu fünf Stunden täglich verbrachte der heute 33-Jährige vor dem Computer. Wie seine Sucht ihn vom Glück trennte – und er doch noch clean wurde.

Sein Rückzugsort ist von Geistern bewohnt. So nennt er die Frauen, die sich auf dem Bildschirm winden und unterwerfen. Der 33-jährige Jamal, der eigentlich anders heisst, aber seinen Namen nicht in dieser Zeitung lesen will, ist pornosüchtig. So wie drei bis sechs Prozent der Schweizer. Seine Sucht begleitet ihn seit 21 Jahren und wird das wohl für immer tun.