Polizeirapport

Asbestverdacht nach Brand in Doppelhaushälfte in Thayngen TG

Zwei Personen werden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt. Bild: BRK News

In Thayngen SH ist am Mittwochabend eine Doppelhaushälfte in Brand geraten. Es bestehe Verdacht auf Asbest, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Schaffhausen auf Anfrage von Keystone-SDA sagte.

Alertswiss hatte die Bevölkerung am frühen Mittwochabend aufgrund der starken Rauchentwicklung nach einem Brand in Thayngen dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen und nicht in das betroffene Gebiet zu gehen.

Laut Angaben der Kantonspolizei war eine Brandmeldung eines Doppel-Einfamilienhauses kurz vor 18 Uhr eingegangen. Der Teil des Doppelhauses, der brannte sei unbewohnt gewesen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des angrenzenden Hauses hätten dieses selbständig verlassen können. Zwei Personen würden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt.

Die Löscharbeiten waren zunächst noch im Gange. Mehrere Feuerwehren aus der Region bekämpften den Brand. (sda)