16-Jähriger flüchtet mit Auto, verliert Kontrolle und tötet Frau

Am Samstagnachmittag lieferte sich ein Minderjähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei – mit tödlichem Ausgang.

Auf der Höhe der Ortschaft Granges-près-Marnand im Kanton Waadt verlor ein von der Polizei flüchtendes Auto die Kontrolle, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein entgegenkommendes Auto.

Darin sassen zwei in der Gegend wohnhafte Personen, ein 76-jähriger Schweizer als Fahrer sowie seine Beifahrerin, eine 74-Jährige Schweizerin.

Die Beifahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung schreibt. Der Fahrer wurde schwerverletzt mit der Rega in eine Spital nach Bern geflogen.

Der Fahrer des Fluchtautos war minderjährig, wie auch der Beifahrer, es handelt sich um zwei 16-jährige Schweizer, wie die Polizei ausführt. Sie wurden verhaftet. Weil auch sie Verletzungen erlitten, wurden sie ebenfalls ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Fribourg hatte die Verfolgung des Autos aufgenommen, weil das Kennzeichen des Autos als gestohlen vermerkt war.

Das Jugendgericht wurde informiert, die Waadtländer Staatsanwaltschaft ermittelt.

