YB Fans beschädigen in Zürich Fanbusse schwer

Polizeirapport

YB-Hooligans beschädigen in Zürich Fanbusse schwer

Bild: KEYSTONE

YB Fans haben am Samstagabend in Zürich vor einem Fussballspiel die Polizei angegriffen und einen Bus der VBZ massiv beschädigt. Die Stadtpolizei setzte mehrmals Gummischrot und Tränengas ein.

Ein Teil der YB Fans griff in Altstetten die Polizei mit Flaschen und pyrotechnischen Gegenständen an, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Mehrere Dutzend Personen hätten versucht, bei einer Polizeisperre durchzubrechen. Die Stadtpolizei habe mehrmals Gummischrot und Tränengas eingesetzt.

Die Fans bestiegen dann die bereitgestellten Extrabusse zum Letzigrund, wo das Spiel YB gegen den Grashoppers Club Zürich stattfand, und wurden zum Stadion gebracht. Auf der Fahrt dorthin sei ein Bus durch die mitgeführten Fans massiv beschädigt worden.

Praktisch alle Scheiben wurden herausgeschlagen und auch die Führerkabine, die den Chauffeur schützt, wurde mittels enormem Gewalteinfluss stark beschädigt, wie es weiter hiess. Meldungen über verletze Personen würden keine vorliegen. (sda)