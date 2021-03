Schweiz

Polizeirapport

35-jähriger Gleitschirmpilot verunglückt im Wallis tödlich



35-jähriger Gleitschirmpilot verunglückt im Wallis tödlich

Bild: KEYSTONE

Ein 35-jähriger Gleitschirmpilot ist am Samstag in Chalais im Wallis tödlich verunfallt. Warum er die Kontrolle über sein Fluggerät verloren hatte, stand zunächst nicht fest.

Der 35-jährige Schweizer mit Wohnsitz im Mittelwallis war in Vercorin mit der Absicht gestartet, später in Chalais zu landen, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte. Aus unbekannten Grünen habe er die Kontrolle über den Gleitschirm verloren und sei gegen 08.30 Uhr in der Nähe des Espace Bozon in Chalais abgestürzt. Die aufgebotenen Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Verunfallten feststellen können. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung