Tramchauffeur in Bern angegriffen – Polizei sucht Zeugen

An der Endhaltestelle Bümpliz in der Stadt Bern ist am Mittwochabend kurz vor 19.00 Uhr ein Tramchauffeur von jungen Männern angegriffen worden. Die Gruppe hatte zuvor bereits einen Fahrgast beim Verlassen des Trams bedrängt und festgehalten.

Der Tramchauffeur wollte intervenieren, wurde dabei aber von den jungen Männern mit Faustschlägen und Fusstritten traktiert, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Die Gruppe habe sich schliesslich zu Fuss in eine unbekannte Richtung entfernt.

Der Tramchauffeur wurde verletzt und von der Ambulanz in Spitalpflege gebracht. Die Gruppe soll aus rund sechs Männer im Alter von zirka 18 Jahren bestanden haben. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)