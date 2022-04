Niederländer beim Canyoning in der Schweiz tödlich verunglückt

Der Saxetbach im Berner Oberland - hier ereignete sich 1999 das bisher schwerste Cayoning-Unglück in der Schweiz. Bild: sda

Ein 27-jähriger Niederländer ist beim Canyoning im Schweizer Kanton Tessin tödlich verunglückt. Der Mann war nach Polizeiangaben am Karfreitag mit einem Kletterpartner in einer Schlucht bei Linescio rund 26 Kilometer nordwestlich von Locarno unterwegs. Beim Abseilen sei er in einem Pool mit Wasser gelandet und dort steckengeblieben.

Der Kletterpartner habe den Mann ans Ufer bringen können, wo Rettungskräfte ihn zunächst wiederbelebten. Er sei aber später im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Der Niederländer wohnte im Schweizer Kanton Graubünden.

Beim Canyoning bewegen sich Sportler durch Klettern, Abseilen und manchmal Schwimmen durch Schluchten. Warum der Mann in dem Wasserpool stecken geblieben war, war zunächst unklar. (sda/dpa)