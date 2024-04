Polizeirapport

Töfffahrerin in Samstagern von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 22-jährige Lernfahrerin ist am Samstagmittag beim Einbiegen in eine Strasse in Samstagern ZH auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei von einem entgegenkommenden Auto erfasst worden. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Die entgegenkommende Autofahrerin habe noch versucht, der Motorradfahrerin auszuweichen, teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Doch sie habe die Kollision nicht mehr verhindern können. Die Insassen des Autos seien dabei nicht verletzt worden.

(dsc/sda)