Polizeirapport

Ein Toter und zwei Verletzte in Schaffhausen

In Schaffhausen sind am Samstagmorgen bei einer Straftat ein Mann getötet und zwei weitere Männer verletzt worden. Die Hintergründe der Tat, die sich in der Safrangasse ereignet hat, sind gemäss einer Mitteilung der Polizei noch ungeklärt. (sda)