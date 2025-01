Polizeirapport

Thurgauer Polizei erwischt Duo mit Laserpointern

Die Thurgauer Kantonspolizei hat am Freitagabend in Kreuzlingen zwei Personen erwischt, die mit einem gefährlichen Laserpointer unterwegs waren. Der 20-Jährige und der 11-Jährige richteten den Laserpointer auf die nahegelegene Strasse und auf die Polizeimitarbeitenden. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 21 Uhr wurden die Polizeimitarbeitenden auf einem Parkplatz an der Hauptstrasse von dem Laserpointer angeleuchtet. Kurz darauf konnte die Patrouille die Urheber des «Streichs» anhalten. Sie werden nun bei der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft angezeigt. Der Laserpointer wird entsorgt.

Laserpointer können schwere Verletzungen an den Augen verursachen. In der Schweiz sind nur noch einzelne Modelle erlaubt, die in Innenräumen zu Zeigezwecken bei Vorträgen verwendet werden dürfen. (sda)