Polizeirapport

Unfall mit E-Scooter: Zwei Kinder in Allschwil BL verletzt

Zwei Kinder haben sich am Freitagabend in Allschwil BL bei einem Selbstunfall mit einem E-Scooter verletzt. Der 13-jährige Lenker erlitt erhebliche Kopfverletzungen, sein 9-jähriger Mitfahrer verletzte sich leicht, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte.

Die beiden Kinder seien kurz vor 19.00 Uhr auf einem Fussgänger- und Fahrradweg ohne Fremdeinwirkung zu Boden gestürzt, so die Polizei. Der 13-Jährige habe sich die erheblichen Kopfverletzungen trotz getragenem Schutzhelm zugezogen. Beide Verletzten wurden durch einen Rettungsdienst in das Universitäts-Kinderspital beider Basel gebracht.

Der E-Scooter wurde gemäss der Polizei sichergestellt und die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft eröffnete ein entsprechendes Verfahren. (sda)