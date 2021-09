Bewaffneter Mann überfällt Tankstellenshop

In Schaffhausen ist am Sonntagabend ein Tankstellenshop überfallen worden. Der mutmassliche Täter war bewaffnet und erbeutete Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Franken.

Der bewaffnete Mann betrat um 21.55 Uhr den Tankstellenshop an der Hochstrasse in der Stadt Schaffhausen, wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte. Mit vorgehaltener Faustfeuerwaffe habe er von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nachdem er mehrere hundert Franken erhalten hatte, verliess er den Shop und lief die Hochstrasse aufwärts, wie es weiter hiess. Personen wurden keine verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)